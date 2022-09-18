الأمريكان يستيقظون على خبر نقل عاصمة بلدهم من قبل حكومة الدبيبة

الوطن – رصد

بعد نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المنتهية خبرا عن مغادرة الوزيرة نجلاء المنقوش إلى نيويورك للمشاركة في انطلاق أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة وخطأها في عدم معرفة العاصمة الأمريكية لتبدأ التعليقات الساخرة والتي انهالت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المنتهية، قد قام بحذف المنشور عن صفحته بموقع فيسبوك.

وقال بعض رواد مواقع التواصل “الأمريكان يستيقضون على خبر مفاجئ بنقل العاصمة الأمريكية من واشنطن إلى نيويورك”

وكتب أخر “الدكتورة المنقوش وأركانها ما يعرفوا عاصمة أمريكا .. كيف نأمن عليهم بلدنا”