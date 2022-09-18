المنفي يتوجه لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

ويشارك نحو ( 150 ) من قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وسط انقسامات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت مصادر اعلامية عن الأمين العام للأمم المتحدة “أنتونيو غوتيريش” قبل أيام قليلة من الاجتماع السنوي الحاشد قوله إن عالمنا تدمره الحروب ، وتضربه فوضى المناخ ، وتقضه الكراهية ، ويغمره العار جراء الفقر وانعدام المساواة .

وأضاف ” غوتيريش ” أن الانقسامات الجيوستراتيجية “لم تكن أبدا بهذا الحجم منذ الحرب الباردة على الأقل ، وتشل الاستجابة العالمية لهذه التحديات الهائلة”، داعيا قادة العالم إلى “العمل معا” لإيجاد حلول.

وذكرت المصادر أن المراقبين يرون أن توحيد الجهود العالمية بات أملا بعيد المنال ، كما يتضح من المناقشات حول مشاركة الرئيس الأوكراني عبر الفيديو.

وخلال الجائحة، في عامي 2020 و2021 ألقى القادة خلال دورتي الجمعية العامة آنذاك خطاباتهم على الأقل جزئيا عن طريق الفيديو.

وستتم هذا العام، العودة إلى البروتوكولات المعتادة، لكي يتحدث أي قائد أمام الجمعية العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء، بشكل حضوريا، مع “استثناء خاص” لفلاديمير زيلينسكي.