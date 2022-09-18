السويحلي يتهم عقيلة صالح بـ”البلطجة” 

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اتهم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويلحي، رئيس مجلس النواب بـ “البلطجة” والتزوير.

وقال السويلحي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”يستمر عقيلة في “البلطجة” ويصدر قرارا بتعيين رئيس للمحكمة العليا بالتزوير”.

وأضاف الرئيس السابق للمجلس :”تعيينات المناصب السيادية تحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس “إجماع” 30 أو 40 عضوا حاضرا”.

وتابع السويلحي :”فعلها عقيلة سابقا في تعيين النائب العام ومجلس القضاء وتواطأَ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري معه بالصمت، ولكن الطعون الدستورية ستتوالى”.

وكان مجلس النواب انتخب اليومين الماضيين المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا، بديلا لسلفه محمد الحافي، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة والجمعية العمومية للمحكمة.