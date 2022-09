كرموس: ما تحدث عنه عقيلة بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم يُقرَّ من مجلس الدولة حتى الآن

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة.

كرموس قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: إن استبعاد شروط الرئاسة لم يُقرَّ من مجلس الدولة، نظرًا لعدم عرضها حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى للقاعة للبت فيها.

ورأى إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.

