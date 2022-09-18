العرفي ينفي لـ أخبار ليبيا 24 الأنباء المتداولة حول تشكيل حكومة ثالثة ومجلس رئاسي جديد

أخبار ليبيا 24

نفى عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام عن نية رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عن تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، قال العرفي: “ليس هناك أي رغبة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته ونيابة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.

وأوضح العرفي، أنه ليست هناك نية في تشكيل حكومة ثالثة، نافياً توافقهما حول إصدار قاعدة دستورية عامة دون قيود، مؤكداً وصولهم لاتفاقات عديدة في مسودة الدستور.

ولفت العرفي إلى أن النقاط الخلافية تركت لرئاستي المجلسين، مشيرا إلى أنه “عقدت عدة جلسات ولكن لم يحسم الأمر في نقطتي مزدوجي الجنسية والعسكريين، واتفقت الرئاستين على استبعاد شروط الترشح من مسودة الدستور”.

وأضاف العرفي، أنه تم الاتفاق بين المجلسين في عدة نقاط أبرزها شكل الدولة ونظام الحكم وعدد من النقاط المهمة.