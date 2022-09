عبد الجليل يعلن انطلاق المنظومة الخاصة بتسجيل مرضى الأورام في ليبيا بالكامل

ليبيا – أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل انطلاق المنظومة الخاصة بتسجيل مرضى الأورام في ليبيا بالكامل.

عبد الجليل، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أن إشكالية مرضى الأورام في ليبيا أنه لا يوجد حصر لعدد الحالات، لعدم وجود منظومة موحدة لهم، بها كافة المعلومات الشخصية للحالات.

وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوعين من إطلاق المنظومة توفير معلومات حول نوع الأدوية، بالإضافة للتعرف على الاحصائيات بشكل دقيق في كل منطقة من البلاد، ومتابعتها، وتوفير احتياجاتها.

وأوضح أن ديون مستشفى الحسين في الأردن قامت الحكومة بتسديدها، وتمت إحالة التقارير الطبيبة لمرضى الأورام من الأطفال إلى الأردن.

وزير الصحة نوه إلى أنه خلال أسبوع سيتم نقل عدد من الحالات للعلاج في مستشفى الحسين.

