رئيس نقابة معلمي طرابلس: هناك عجز في الكتب المدرسية بنسبة 60%

الوطن|رصد

أكد رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبو راوي، أن هناك عجز في الكتب المدرسية بنسبة 60%.

وقال أبو راوي في تصريحاتٍ صحفية، إن الكتب المدرسية لن تتوفر مع بدء العام الدراسي المحدد، لأن الوزارة لم تُسيل الأموال للشركات والمطابع لطباعة الكتب المدرسية.

وأضاف رئيس نقابة معلمي طرابلس “يوجد عجز كبير في معلمي مادة الحاسوب، فالوزارة قررت تدريس المادة بدءًا من الصف الأول، ولم تقم بالتعاقد لتوفير المعلمين ومعامل الحاسوب أيضًا“.

وأتبع أبو راوي أنه “لدينا عجز في مُدرسي مواد اللغة العربية والرياضيات، والمدارس يوجد بها اكتظاظ كبير من الطلبة، والوزارة لم توفر مدارس ومرافق جديدة لاستيعاب هذا العدد“.

وأوضح رئيس النقابة أن الأزمات تتكرر منذ سنوات، نظرًا لعدم استقرار الوزارة ولتضارب الرؤى فيها، ويتم التفكير بشكل دوري ولعدم وجود خطة مستقبلية واضحة.