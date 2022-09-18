الدغاري: نتمنى عدم العودة إلى المربع الأول وحالة الانقسام

رأى عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن الهدف خلال ما تبقى من وقت يرتكز على تلبية طموحات الشعب في انتخابات وطنية حرة وبأسرع وقت.

وقال الدغاري، في تصريحات له: “اختراق الدستور والقانون رقم 4 لسنة 2014، بدأ منذ الأيام الأولى بعدم تطبيق آليات العمل الداخلي لجلسات مجلس النواب”.

وأضاف “اختيار أعضاء المجلس بالحكومات أو السفارات، ليس بجديد، بداية برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في 2016”.

وتابع “ما نتمناه هو عدم العودة إلى المربع الأول وحالة الانقسام، وأن يكون الهدف خلال ما تبقى من وقت يرتكز على تلبية طموحات الشعب في انتخابات وطنية حرة وبأسرع وقت”.