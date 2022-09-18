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أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حدد مصرف ليبيا المركزي  سعر صرف الدولار اليوم  الاحد  4.9716 دينار ليبي 

فيما شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا ليصل الى 5.16 دينار مقابل الدولار الواحد 

وفيما يلي اسعار بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الاحد 18 – 9 – 2022 

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =   5.16 دينار  ليبي

 1 يورو =  5.16 دينار   ليبي 

جنيه استرليني 6.15 دينار  ليبي

دينار ليبي = 0.62 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي =  5.1950 دينار  ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فهي بين ارتفاع طفيف وانخفاض وكانت كما يلي : 

الدولار الامريكي = 4.9716  دينار ليبي 

اليورو :  4.979 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 5.678 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 5.154 دينار ليبي

100ين ياباني =  3.48 دينار ليبي 

الريال السعودي =  1.3233 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.3535 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.549 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4618 دينار ليبي 

الليرة التركي = 0.2724 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.7112 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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