السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل تخريبي»

أكدت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» السيطرة على تسرب نفطي من إحدى الآبار بحقل ماجد، صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من تعرضها لعمل تخريبي وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة في بيان إن «أيادي التخريب طالت إحدى الآبار بحقل ماجد بعمل تخريبي جبان»، معتبرًا أنه يدل «على تدني الأخلاق والقيم» ويسعى «لإفساد أعمال البناء وضرب المورد الوحيد لدخل المواطن الليبي».

– شركة الخليج العربي تعلن ربط بئرين في حقلي الحمادة والطهارة

وأضافت الشركة أن العمل التخريبي حدث أمس السبت، مشيرة إلى أن رئيس لجنة إدارة الشركة أصدر تعليماته لمهندسي الشركة ببدء أعمال الصيانة صباح اليوم «حفاظًا على سلامتهم لخطورة الوضع».

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تحركت إلى موقع البئر «مع ساعات الفجر وجرت السيطرة على البئر في أقل من 24 ساعة بأيادٍ وطنية»، مشيدة بدورهم في معالجة التسربات في كل مناطق العمل بشركة الخليج العربي ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي تابع العمل.

التسرب النفطي من أحد آبار حقل ماجد. (شركة الخليج العربي للنفط)

التسرب النفطي من أحد آبار حقل ماجد. (شركة الخليج العربي للنفط)