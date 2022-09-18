المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

العنوان-طرابلس

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إلى نيويورك؛ للمشاركة في انطلاق أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد ، ستجري المنقوش، عددًا من الاجتماعات الجانبية واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة، كما تشارك في عدد من الفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية.

ويشارك نحو 150 من قادة العالم الأسبوع المقبل، بنيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهزّها الانقسامات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.