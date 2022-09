ليبيا- أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي عن استنكارها لما قام به وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال عادل جمعة بالتوعد لصحفية خلال مؤتمر له أمس السبت.

لنقي وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “مستوى متدنٍ على كل الصُعد لحكومة الدبيبات حتى في آداب التعامل مع الصحفيين والصحفيات”.

