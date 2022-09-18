المرعاش: مواقف عقيلة صالح واضحة في فتح باب الترشح أمام جميع الليبيين

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تصريحات رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح “واضحة وتعبر عن مواقفه التي سبق أن ترجمت في القانون الانتخابي الذي أصدره البرلمان لينظم انتخابات 25 ديسمبر 2021، والذي فتح باب الترشح أمام جميع الليبيين” وفق تعبيره.

وأضاف المرعاش، في تصريحات صحفية، أن “محاولات رئيس البرلمان لإيجاد تسوية ما للقاعدة الدستورية هي ما قادته إلى الانفتاح على تركيا وقطر، لأنه يعرف أن الأطراف الليبية المهيمنة على العاصمة طرابلس لا تملك قرار التسوية، فهي في يد الأتراك والقطريين”، مشيرًا إلى أنّ إقناع هاتين الدولتين بالتسوية سيرضخ الأطراف الليبية المسيطرة على العاصمة، وسيتم الاتفاق سريعًا على القاعدة الدستورية والانتخابات ومواعيدها وكثير من الموضوعات المعلقة، وفق تقديره.

وتابع المرعاش أنّه لا يعتقد “تلبية طلب تيار الإخوان المسلمين لتنظيم انتخابات تشريعية فقط من دون الرئاسية”، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب الليبي تريد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تنتج رئيس دولة قوي، وتجدد كل الأجسام الفاشلة.

وفيما يخص إمكانية إجراء الاستحقاق الدستوري قريبًا، قال المرعاش إنّه “لا يعتقد أن هناك أي معطيات لتنظيم هذه الانتخابات خلال الـ6 أشهر المقبلة لأسباب عدة، أولها أنه لم يتبلور -حتى الآن- توافق إقليمي ودولي يسمح بتوافق الأطراف الليبية المتنازعة، إضافة إلى أن تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة تفضل استمرار الفوضى وحالة الدولة الليبية الفاشلة” وفق قوله، مؤكّدًا أن ثاني الأسباب يتمثل في عدم وعي الأطراف الليبية بأهمية التوافق في ما بينهم، لاستعادة سيادة بلدهم من الهيمنة الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الأطراف المرتهنة لتركيا عسكريًا، التي تريد استمرار حالة النهب الممنهج، لأنها تتحكم في خزائن الدولة.

وتمثل ثالث الأسباب بحسب المرعاش في أن تنظيم أي انتخابات له شروط تضمن نجاحها وشفافيتها، وهو ما ليس متوفرًا بوجود سطوة المليشيات في المنطقة الغربية من ليبيا وأيضًا المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية.