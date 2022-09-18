انتشال جثتين في مواقع متفرقة قبالة شواطئ توكرة 

أخبارليبيا24

أعلن الناطق باسم وحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم بالحاج علي عن انتشال جثتين اثنين في مواقع متفرقة قبالة شواطئ توكرة شرق بنغازي.

وقال علي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الجثتين غير متحللة بشكل كامل وجديدة، مايرجح غرق مركب جديد، خصوصاً أن هناك بقايا حطام مركب ظهرت قبالة شواطئ منطقة برسس”.

وأشار الناطق باسم الوحدة، إلى ظهور حقيبة على الشاطئ يوم الجمعة تحوي أوراقًا ثبوتية لشخص سوري الجنسية.

وأوضح علي، أن الجثتين ظهرت بمواقع متفرقة، حيث تم انتشال الجثة الأولى قبالة شواطئ بوجرار والثانية قبالة شواطئ طلميثة.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، وتم نقل الجثث الى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتسليم الحقيبة الى مركز شرطة توكرة.

يذكر أن الكثير من المهاجرين من جميع الجنسيات العربية والأفارقة كذلك، يقصدون ليبيا لغرض الهجرة عبر قوارب الموت قاصدين إيطاليا، بينهم نساء وأطفال يسافرون لوحدهم فارين من جحيم الأوضاع في بلدانهم.