أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الاحد 18 – 9 – 2022

تتابع “بوابة افريقيا الإخبارية” اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث شهدت اونصة الذهب انخفاض علي على شاشة السوق في افتتاح اليوم فبلغت 1672 $ مما ادى الي انخفاض غي اسعار جرام الذهب في السوق

• الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه 210.500 دينار

• شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل

• عيار 18 سعر الجرام 207 دينار

• عيار 21 سعر الجرام 241.500 دينار

• عيار 22 سعر الجرام 253 دينار

• عيار 24 سعر الجرام 276.500 دينار

• وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخافض في سعرها اليوم حيث وصلت 1932 دينار

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي

• عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار

• عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي

• عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

• عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وفقا لاسعار الامس وكانت كما يلي

• فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

• فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

” style=”height: 471px;”>