حكومة باشاغا تسلم بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة

سلمت لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة من أصل ثلاث سيارات وعدت بتقديمها للبلدية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة.

وزار أعضاء من لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال مدينة طبرق بتكليف من نائب رئيس الحكومة علي القطراني.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات الشرق الليبي بشكل عام، وبلدية طبرق بشكل خاص، بسبب عدم توفر الإمكانات والميزانيات الخدمية، والسبل الكفيلة بحلحلتها.

– حكومة باشاغا تكلف لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطوات لجنة الأزمة «الجدية من أجل إيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه البلدية»، مؤكدًا أن اللجنة قامت بتسليم سيارة للمجلس التسييري طبرق من أصل ثلاث سيارات لتجميع ونقل القمامة، مساهمة منها في حل مشكلة تراكم القمامة بالشوارع العمومية بشكل عاجل، وخدمة منها لأهالي المدينة.

تكليف لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق

وكلف القطراني خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الإثنين الماضي، لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق، منوهًا بأنه يعتزم زيارة المدينة خلال الأيام المقبلة رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل؛ للوقوف على احتياجات مركز طبرق الطبي لتمكينه من تقديم خدماته على أكمل وجه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وزيرا الحكم المحلي والأشغال العامة بحكومة باشاغا يسلمان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق سيارة جمع ونقل القمامة. (المكتب الإعلامي)