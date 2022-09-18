الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية

العنوان-طرابلس

قدم عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، تعازي ليبيا في وفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وذلك في العاصمة لندن التي وصلها للمشاركة في تشييع جثمان الملكة الراحلة بحضور عدد من قادة العالم، ومن المنتظر أن يحضر هذا المساء مراسم الاستقبال التي يقيمها الملك تشارلز الثالث على شرف مدعويه.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، سجل الكوني في دفتر التعازي الخاص بالحدث قائلًا: “صبغ رحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية كامل الأرض بحزن جلل، وقد كانت الرمز لثبات قيم إنسانية وسياسية أسست لنموذج حكم فريد. وإذ نعزي الشعب البريطاني، وجلالة الملك تشارلز الثالث، والعائلة الملكية، في هذا الفقد الكبير، نرفع في الوقت ذاته باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، أسمى آيات التهاني لجلالة الملك، وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة. راجين أن يكون عهده فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، وفي ليبيا بالذات”.

وسيحضر الكوني مراسم جنازة الملكة، المقرر إقامتها غدًا الإثنين في العاصمة لندن، رفقة عدد كبير من القادة ورؤساء العالم، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار المسؤولين الدوليين، بناء على الدعوات التي وجهتها حكومة المملكة المتحدة.

وفي الثامن من سبتمبر الجاري، توفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عامًا، حيث يسجى جثمانها حاليًا في نعش داخل بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، ويمكن للمودعين القدوم وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وأرسلت دعوات إلى عديد الدول لحضور مراسم الجنازة، عدا روسيا وسورية وأفغانستان وفنزويلا، فيما قصرت لندن دعوتها لكوريا الشمالية على مستوى السفراء.