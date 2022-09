ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي وصول مجلسي النواب والدولة لاتفاقات عديدة في مسودة الدستور، ولكن النقاط الخلافية تركت لرئاستي المجلسين، واتفقت الرئاستين على استبعاد شروط الترشح من مسودة الدستور.

العرفي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أنه تم الاتفاق بين المجلسين في عدة نقاط، أهمها شكل الدولة ونظام الحكم وعدد من النقاط المهمة.

