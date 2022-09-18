خلال إلقاء نظرة على نعش الملكة (اليزايبت): الكوني يقدم التعازي للشعب البريطاني وللملك (شارل الثالث) والعائلة الملكية

لندن 18 سبتمبر 2022 (وال)- قدّم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الذي وصل في وقت سابق إلى لندن ممثلا عن دولة ليبيا، للمشاركة في جنازة الملكة ” اليزابيت الثانية ” التعازي للشعب البريطاني، وللملك ” شارل الثالث” والعائلة الملكية في وفاة الملكة.

كما قدم الكوني – في كلمة له – خلال زيارته لقاعة (ويستمنستر) لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة ” اليزايبت ” ودونها في سجل الزيارات – باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، بأسمى آيات التهاني لجلالة الملك وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة، راجين أن يكون عهده فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، وفي ليبيا بالذات.

وجاء في كلمة النائب بالمجلس الرئاسي “صبغ رحيل جلالة الملكة اليزابيت الثانية كامل الأرض بحزن جلل، وقد كانت الرمز لثبات قيم إنسانية وسياسية أسست لنموذج حكم فريد”.

وأضاف قائلا “وإذ نعزي الشعب البريطاني، وجلالة الملك شارل الثالث، والعائلة الملكية، في هذا الفقد الكبير، نرفع في ذات الوقت باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، أسمى آيات التهاني لجلالة الملك وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة. راجين ان يكون عهده فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، وفي ليبيا بالذات”.

(وال)

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