وزارة الصحة بالحكومة الليبية تصدر عدة قرارات بشأن المؤسسات الصحية

الوطن|رصد

أصدرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عدة قرارات منها تشكيل لجنة مركزية للتفتيش والمتابعة.

وتتكون اللجنة من مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة رئيسًا لها، وكل من مندوب عن جهاز الإمداد الطبي ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن جهاز الحرس البلدي ومندوب عن إدارة الإصحاح البيئي أعضاءً للجنة.

كما أصدرت وزراة الصحة قرار تشيكل لجنة لمرضي السكري برئاسة عوض القويري على أن يكون الأعضاء مؤيد سليم ومراد زوبي وعبدالله الشيخي والسنوسي المغربي وإبراهيم أبو العويلة.

وأكملت وزارة الصحة قراراتها بحظر منع التدخين في المؤسسات الصحية، كما قررت حظر تكليف أي شخص لديه نشاط تجاري صحي في القطاع الخاص.