‏ الحويج يؤكد دعمه لمعرض التمور المزمع إطلاقه في بلدية درج

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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، رفقة عميد بلدية درج، و رئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي، ومندوب مكتب تنمية الصادرات في بلدية درج؛ إمكانية دعم الوزارة لمعرض التمور الذي تعتزم بلدية درج أطلاقه خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكّد الحويج على دعمه الكامل للمشروعات الصغرى، وكافة أنشطة الأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تسهمُ في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج المحلي؛ بما يحقق النمو الإقتصادي.

وفي وقت سابق، أطلقت بلد درج الدورة الثانية من معرض التمور ومنتجات النخيل، الذي يهدف إلى تسويق المنتجات المحلية، وتعزيز فرص تصديرها للخارج، وذلك بمشاركة أكثر من 40 عارضاً.