الرئاسي ينظم حلقة نقاش في بنغازي حول مشروع قانون المصالحة الوطنية

العنوان-طرابلس

نظم المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، في بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، وفق بيان المجلس.

وحضر حلقة النقاش رئيس المجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير، وعضو مجلس النواب، ابراهيم الزغيد، وعضو المجلس الانتقالي السابق المحامي، عبدالحفيظ غوقة، وعدد من المهتمين بقانون المصالحة الوطنية.

وشارك في حلقة النقاش عبر تقنية الفيديو، وزير العدل السابق المحامي صلاح المرغني، والمحامية عزة المقهور، وأمين سر المجلس الرئاسي، وممثل عن الإدارة القانونية بالمجلس.

وأكد رئيس مجلس التخطيط الوطني، مفتاح الحرير في كلمته الافتتاحية بأن “مشروع القانون محل النقاش سيساهم في إصلاح ذات البين خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، باعتماده على الخبرات الوطنية المتخصصة في المجال القانوني، والذي يهدف بالوصول بليبيا إلى الاستقرار”.

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن “لقاء هذه النخب في مدينة بنغازي لمناقشة المشروع الذي أعده المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها”.

وأشار الرئاسي إلى أن حلقة النقاش التي إدارتها الدكتورة جازية شعيتر، بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي.

من جانبها أكدت اللجنة القانونية، بأنها ستأخذ كل الملاحظات، التي أثيرت حول القانون بمواده الـ”53 “، بعين الاعتبار، للاستفادة منها لضمان فاعليته من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.