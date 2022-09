المرعاش: محاولات رئيس البرلمان لإيجاد تسوية ما للقاعدة الدستورية هي ما قادته إلى الانفتاح على تركيا وقطر

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تصريحات رئيس البرلمان واضحة وتعبر عن مواقفه التي سبق أن ترجمت في القانون الانتخابي الذي أصدره البرلمان لينظم انتخابات 25 ديسمبر 2021، والذي فتح باب الترشح أمام جميع الليبيين.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “السياق” أوضح أن محاولات رئيس البرلمان لإيجاد تسوية ما للقاعدة الدستورية هي ما قادته إلى الانفتاح على تركيا وقطر، لأنه يعرف أن الأطراف الليبية المهيمنة على العاصمة طرابلس لا تملك قرار التسوية، فهي في يد الأتراك والقطريين، مؤكدًا أنه حال إقناع هاتين الدولتين بالتسوية سترضخ الأطراف الليبية المسيطرة على العاصمة، وسيتم الاتفاق سريعًا على القاعدة الدستورية والانتخابات ومواعيدها وكثير من الموضوعات المعلقة.

وعن إمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انتخابات برلمانية أولًا، قال المرعاش: إنه لا يعتقد تلبية طلب تيار الإخوان المسلمين لتنظيم انتخابات تشريعية فقط من دون الرئاسية، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب الليبي تريد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تنتج رئيس دولة قوي، وتجدد كل الأجسام الفاشلة.

أما عن إمكانية إجراء الاستحقاق الدستوري قريبًا، فبين المرعاش قائلًا: “إنه لا يعتقد أن هناك أي معطيات لتنظيم هذه الانتخابات خلال الـ6 أشهر المقبلة لأسباب عدة، أولها أنه لم يتبلور -حتى الآن- توافق إقليمي ودولي يسمح بتوافق الأطراف الليبية المتنازعة، إضافة إلى أن تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة تفضل استمرار الفوضى وحالة الدولة الليبية الفاشلة”.

وأكد أن ثاني الأسباب يتمثل في عدم وعي الأطراف الليبية بأهمية التوافق في ما بينهم، لاستعادة سيادة بلدهم من الهيمنة الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الأطراف المرتهنة لتركيا عسكريًا، التي تريد استمرار حالة النهب الممنهج، لأنها تتحكم في خزائن الدولة.

وبحسب المرعاش ،فإن ثالث الأسباب يتمثل في أن تنظيم أي انتخابات له شروط تضمن نجاحها وشفافيتها، وهو ما ليس متوفرًا بوجود سطوة المليشيات في المنطقة الغربية من ليبيا وأيضًا المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية.

المرعاش رأى أنه قبل تنظيم أي انتخابات لا بد من مصالحة اجتماعية تنهي المظالم، تتزامن مع جبر الأضرار وتحقيق حالة استقرار أمني، تسمح بتنظيم هذه الانتخابات لكي يقبل الجميع بنتائجها.

