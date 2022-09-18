المجلس الرئاسي ينظم بمدينة بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية

بنغازي 18 سبتمبر 2022 (وال)- نظم المجلس الرئاسي صباح اليوم الأحد بمدينة بنغازي، حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي.

وحضر حلقة النقاش مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وعضو المجلس الانتقالي السابق المحامي عبد الحفيظ غوقة، وعدد من المهتمين بقانون المصالحة الوطنية، وعبر تقنية الفيديو شارك وزير العدل السابق المحامي صلاح المرغني، والمحامية عزة المقهور، بالإضافة إلى أمين سر المجلس الرئاسي، وممثل عن الإدارة القانونية بالمجلس.

وافتتح حلقة النقاش رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير الذي نقل للحضور تحيات النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، للمشاركين في الحلقة، مؤكدًا أن مشروع القانون محل النقاش سيُساهم في إصلاح ذات البين خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، باعتماده على الخبرات الوطنية المتخصصة في المجال القانوني، والذي يهدف بالوصول بليبيا إلى الاستقرار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون الكوني عبودة، أن لقاء هذه النخب في مدينة بنغازي اليوم لمناقشة المشروع الذي أعده المختصين في المجال القانوني من أكاديميين وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

وأفادت مصادر المجلس أن حلقة النقاش التي إدارتها الدكتورة جازية شعيتر اتسمت بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي.

بدورها، أكدت اللجنة القانونية أنها ستأخذ كل الملاحظات، التي أثيرت حول القانون بمواده” 53 ” بعين الاعتبار، للاستفادة منها لضمان فعاليته من أجل نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي. (وال)

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