ليبيون ينتقدون حكومة الدبيبة .. ويطالبون بإبعاد التعليم عن التجاذبات السياسية

الوطن| رصد

اتخذ الخلاف السياسي في ليبيا منحنى مختلف، ووصل إلى تضارب إعلان موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 والذي أعلنت كل من الحكومتين موعدا مخالفا للموعد المعلن من قبل منافستها.

وفي التفاصيل، أعلن مراقب التعليم بمدينة بنغازي، أنه بناء على تعليمات الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا فإن “بداية العام الدراسي ستكون اليوم الأحد السابع عشر من شهر ديسمبر/أيلول الحالي.

واستند مراقب تعليم بنغازي في إعلانه إلى مراسلة سابقة من وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية الوزير جمعة خليفة الجديد.

بعد ساعة واحدة، سارعت حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية بإعلان موعد الدراسة للعام الجديد، لكنه جاء مخالفا لما أعلنته منافستها.

وفي إعلان صدر بصفة “عاجل” قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة إن “موعد بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي لعام 2022-2023 ميلادي سيكون في السادس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

وجاء ذلك بحسب الوزارة “وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 563 لسنة 2022 ميلادي بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية”.

ليبيون استنكروا تضارب مواعيد بدء العام الدراسي، ووصفوا الأمر بأنه “لعب عيال”، داعين إلى إبعاد التعليم عت التجاذبات السياسية.