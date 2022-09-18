وزير العمل يشارك في أعمال مؤتمر العمل العربي الـ48 بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، خلال مشاركته في فعاليات أعمال مؤتمر العمل العربي في الدورة الـ48، بالقاهرة، عددًا من المحاور المُتعلقة بسوق العمل في العالم العربي.

وتضمن المؤتمر الذي شارك فيهوزراء ورؤساء وأعضاء من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلي المنظمات العربية والدولية، بحث الإشكاليات المتعلقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية وأهم تطبيقاتها؛ وذلك لدراسة الفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية، والتقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن المُقرر أن يتباحث الحضور خلال فعاليات المؤتمر، ملف الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة؛ والوقوف على نتاج الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل العربية لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حالياً وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، وفقًا لما ورد في بيان وزارة العمل والتأهيل.