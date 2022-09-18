 رئيس نقابة مُعلمي طرابلس: الكتاب المدرسي لن يتوفر مع بدء العام الدراسي 

أكد رئيس نقابة مُعلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، أن “هناك عجز في الكتب المدرسية بنسبة 60%”.

وقال «أبوراوي» في تصريح صحفي، إن “الكتاب المدرسي لن يتوفر مع بدء العام الدراسي المحدد، لأن الوزارة لم تُسيل الأموال للشركات والمطابع لطباعة الكتب المدرسية”.

وأضاف أنه “يوجد عجز كبير في معلمي مادة الحاسوب، فالوزارة قررت تدريس المادة بدءًا من الصف الأول، ولم تقم بالتعاقد لتوفير المعلمين ومعامل الحاسوب أيضًا”.

وأردف «أبوراوي» أنه “لدينا عجز في مُدرسي مواد اللغة العربية والرياضيات، والمدارس يوجد بها اكتظاظ كبير من الطلبة، والوزارة لم توفر مدارس ومرافق جديدة لاستيعاب هذا العدد”.

وأوضح أن “الأزمات تتكرر منذ سنوات، نظرًا لعدم استقرار الوزارة ولتضارب الرؤى فيها، ويتم التفكير بشكل دوري ولا توجد خطة مستقبلية واضحة”.