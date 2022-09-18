الكوني: رحيل ملكة بريطانيا صبغ كامل الأرض بحزنٍ جلل

القى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن، كلمة تأبين ذات دلالة باسم الشعب الليبي خلال مراسم وداع الملكة الراحلة “اليزابيث الثانية”، التي تجري بقاعة وستمنستر اللندنية، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وكتب الكوني، في سجل كبار الزوار:” صبغ رحيل جلالة الملكة اليزابيت الثانية كامل الأرض بحزن جلل، وقد كانت الرمز لثبات قيم إنسانية وسياسية أسست لنموذج حكم فريد”.

وأضاف:”” إذ نعزي الشعب البريطاني، وجلالة الملك شارل الثالث، والعائلة الملكية، في هذا الفقد الكبير، نرفع في ذات الوقت باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، أسمى آيات التهاني لجلالته، وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة، راجين أن يكون عهده فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، وليبيا بشكل خاص”.

وكان الكوني، وصل في وقت سابق، إلى لندن ممثلا عن دولة ليبيا للمشاركة في جنازة الملكة ” اليزابيت الثانية ” لتقديم التعازي للشعب البريطاني، وللملك “شارل الثالث” والعائلة الملكية وفي وفاة الملكة، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

كما سيحضر الكوني، هذا المساء مراسم الاستقبال التي يقيمها جلالة الملك شارل الثالث على شرف كبار مدعويه من ملوك ورؤساء وقادة العالم، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.