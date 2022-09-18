شاهد في «هذا المساء»: أصداء واقعة الوزير والصحفية.. وتداعيات تعيين بورزيزة

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، نقاشًا حول أصداء الواقعة التي شهدها المؤتمر الصحفي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، الذي طالب صحفية بعدم حضور مؤتمره الصحفي مرة أخرى، على خلفية توجيه سؤال بشأن قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تخصيص أراضٍ لسفارات أجنبية.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعًا في الأوساط الصحفية، وسط حديث عن حرية تداول المعلومات وحق الصحفي في توجيه الأسئلة والاستفسارات للمسؤولين الحكوميين، وهو ما ناقشه كل من الكاتب الصحفي عصام الزوبير، والصحفي الصالحين الزروالي.

– أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)

وفي الجزء الثاني، انضم إلى الحوار عميد كلية القانون بجامعة سرت الدكتور خليفة أحواس، لمناقشة تداعيات تكليف مجلس النواب المستشار عبدالله بورزيزة رئيسًا للمحكمة العليا، بعدما أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد في القبة، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

ويوم الخميس الماضي، قرر مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عُقِدت في بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا. ونشر الناطق باسم مجلس النواب اليوم الأحد، صورة ضوئية من قرار تعيين بورزيزة بمنصب رئيس المحكمة العليا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».