وزير التربية والتعليم يتابعُ  استعدادات البلديات لبدء العام الدراسي

أخبا ليبيا 24

تابع وزير التربية والتعليم، بحكومة الوحدة، موسى المقريف، مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الأبيار و قمينس و سلوق اِستعدادات المؤسسات التعليمية بمُراقباتهم لبدء العام الدراسي الذي سينطلق في السادس عشر من الشهر المُقبِل.

وزارة التربية والتعليم أفادت عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن المجتمعون اطلعوا على آخر مستجدات وإنجازات المرحلة الأولى من مشروع التعليم الاستدراكي، واستعداداتهم للبدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي، وذلك اعتبارًا من 21 سبتمبر للعام الحالي.

كما تفقذ المجتمعون الخُطة الدراسية للعام المُقبِل وما تضمّنته من إضافة لمُقرّري اللغة الإيطالية والفرنسية كلغات إختيارية بمرحلة التعليم الثانوي.