لوزون: سعدت بالنجاحات الجديدة للمرأة الليبية

قال رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون:” لقد سعدت بالنجاحات الجديدة للمرأة الليبية على المستوى الدولي”.

وأضاف لوزون، عبر حسابه على فيسبوك”:” تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي اليوم أخبار اختيار آسيا الشويهدي والمستشارة انتصار بن عاشور، من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي كسفيرات للسلام والنوايا الحسنة”.

وتابع:” كذلك تكريم الإعلامية الليبية سلمى المنفي على مشاركتها المتميزة في المؤتمر الدولي الذي عقد بطرابلس الأيام الماضية حول الهجرة غير الشرعية”.

واستطرد:” باسمي وباسم اتحاد الجاليةً اليهودية الليبية، أتقدم بالتهنئة القلبية لبنات وطني الغالي على هذه النجاحات المستمرة”.