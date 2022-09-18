ليبيا الان

لوزون: سعدت بالنجاحات الجديدة للمرأة الليبية

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون:” لقد سعدت بالنجاحات الجديدة للمرأة الليبية على المستوى الدولي”.

وأضاف لوزون، عبر حسابه على فيسبوك”:” تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي اليوم أخبار اختيار آسيا الشويهدي والمستشارة انتصار بن عاشور، من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي كسفيرات للسلام والنوايا الحسنة”.

وتابع:” كذلك تكريم الإعلامية الليبية سلمى المنفي على مشاركتها المتميزة في المؤتمر الدولي الذي عقد بطرابلس الأيام الماضية حول الهجرة غير الشرعية”.

واستطرد:” باسمي وباسم اتحاد  الجاليةً اليهودية الليبية، أتقدم بالتهنئة القلبية لبنات وطني الغالي على هذه النجاحات المستمرة”.

الوسوم

السعادة المرأة الليبية النجاحات الجديدة لوزون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك