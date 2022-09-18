شركة الكهرباء تستعد لتغذية المنطقة الشرقية بالطاقة عبر محطتي الزويتينة والسرير

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أجرى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، سعد البدرى، جولة تفقدية إلى موقع المشروع الحيوي “خط نقل الطاقة الكهربائية إجدابيا قمينس (1 ، 2) جهد 220 ك.ف، والذي تسعى من خلاله الشركة إلى نقل حوالي 400 ميغاوات من محطتي توليد الزويتينة والسرير إلى المنطقة الشرقية.

الشركة أعلنت في منصتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك، أن هذا المشروع سيسهمُ في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة قُرب شحن الخط وربطه على الشبكة.

وفي سياق ذي صلة، تابع المدير العام للشركة عبد الحميد المنفوخ، سير عمل الاختبارات التشغيلية لمحطة مصراته الغازية 30/11 ك. ف، وذلك بعد استبدال معدات المحطة القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة إلى الاطلاع على أعمال الشركة التي تقوم بأنشاء خزانات وقود بسعه كبيرة تمهيدًا لتوطين وحدات توليد جديدة، بحسب بيان الشركة العامة للكهرباء.