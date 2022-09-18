المرعاش: تصريحات المستشار صالح واضحة وتعبر عن مواقفه

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تصريحات رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح واضحة وتعبر عن مواقفه التي سبق أن ترجمت في القانون الانتخابي الذي أصدره البرلمان لينظم انتخابات 25 ديسمبر 2021، والذي فتح باب الترشح أمام جميع الليبيين.

وأوضح المرعاش في تصريح صحفي أن محاولات رئيس البرلمان لإيجاد تسوية ما للقاعدة الدستورية هي ما قادته إلى الانفتاح على تركيا وقطر لأنه يعرف أن الأطراف الليبية المهيمنة على العاصمة طرابلس لا تملك قرار التسوية، فهي في يد الأتراك والقطريين، مؤكدًا أنه حال إقناع هاتين الدولتين بالتسوية سترضخ الأطراف الليبية المسيطرة على العاصمة، وسيتم الإتفاق سريعًا على القاعدة الدستورية والانتخابات ومواعيدها وكثير من الموضوعات المعلقة.

وعن إمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انتخابات برلمانية أولًا، قال المحلل السياسي، إنه لا يعتقد تلبية طلب تيار الإخوان المسلمين لتنظيم انتخابات تشريعية فقط من دون الرئاسية، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب الليبي تريد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تنتج رئيس دولة قوي، وتجدد كل الأجسام الفاشلة.