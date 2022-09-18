الكبير يناقش أسباب التضخم العالمي وتداعيته على السياسة النقدية في الدول العربية

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية؛ آخر مستجدات الأسواق المالية والمصرفية.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع الدي عُقد في السعودية، أسباب الموجة التضخمية العالمية و تداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، إلى جانب بحث مخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي و الخدمات المصرفية.

وفي سياق منفصل، بحث الكبير مع ألمانيا لدى ليبيا، مايكيل أهنميخت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي، إضافة إلى مناقشة إمكانية عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا.