المنفي يلتقي إردوغان في نيويورك

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأنّ اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

ونقل البيان عن الرئيس التركي تأكيده، خلال اللقاء، «دعمه لخطوات رئيس المجلس الرئاسي التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

– المنفي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتوجه المنفي، صباح اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي عددًا من الرؤساء والزعماء والملوك لمناقشة الملف الليبي على هامش أعمال الدورة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.