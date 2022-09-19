لجنة إدارة الازمة بالمنطقة الشرقية تسلم بلدي طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة

أخبار ليبيا 24

سلّمت لجنة إدارة الازمة بالمنطقة الشرقية التابعة للحكومة الليبية، المجلس البلدي لمدينة طبرق سيارة من أصل ثلاثة سيارات لتجميع ونقل القمامة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها عبر منصتها الرسمية أن هذه الخطوة تسهمُ في حل مشكلة تراكم القمامة بالشوارع العامة، وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجرتها اللجنة برئاسة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الاشغال العامة نصر شرح البال.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، تأتي هذه الجولة التفقدية للاطلاع على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدينة طبرق والمتمثلة في عدم توفر الإمكانات والميزانيات الخدمية، وفقًا للبيان.