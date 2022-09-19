حكومة باشاغا تدشن منظومة لتسجيل مرضى الأورام

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تدشين منظومة تسجيل متكاملة تخص مرضى الأورام، وتشمل جميع المناطق الليبية، وذلك في إطار تطوير النظام الصحي.

وتختص المنظومة، بحسب ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة» على «فيسبوك»، لحصر مرضى الأورام وإدخال بياناتهم الشخصية ونوع الورم، ومستوياته، وعلاجه، وإصدار تقارير دورية عن العلاج الذي يستهلكه المرضى، بالإضافة إلى تتبع مدى انتشار المرض، ومعرفة مدى انتشاره في كل رقعة جغرافية ومتابعة الموفدين إلى الخارج.

كما يجرى ربط المنظومة بالأرقام الشخصية للمرضى وتنبيههم بمواعيد الجرعات والتحاليل والأشعة، وإصدار وصفات طبيبة إلكترونية وربط المنظومة بباقي التخصصات الأخرى، ومتابعة البروتوكول العلاجي ومواكبة تحديثه بشكل دوري مع النظام العالمي للعلاج.

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إيفاد أطفال الأورام إلى الأردن

وفي سياق آخر، تابع عبدالجليل مع أخصائي الأورام بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي البدء عملياً في تنفيذْ إجراءات إيفاد أطفال الأورام إلى مستشفى الحُسين بالمملكة الأردنية، بحسب منشور آخر عبر صفحة «أخبار وزارات الحكومة».

عبدالجليل يشكل 12 لجنة طبية متخصصة

كما نشرت الحكومة قرارات تتضمن تشكيل الوزير عثمان عبد الجليل 12 لجنة طبية متخصصة، تُعنى بالقطاع الطبي واحتياجاته، من بينها تشكيل لجنة مركزية للتفتيش والمتابعة، بحسب القرار رقم 1 لسنة 2022.

وتختص اللجنة بالتفتيش ومتابعة المؤسسات الصحية العامة والخاصة المختلفة (مرافق صحية- مستشفيات قروية وعامة ومركزية- مراكز تخصصية- صيدليات- معامل تحاليل طبية وغيرها).

ويرأس اللجنة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة، وتضم في عضويتها كلاً من: مندوب عن جهاز الإمداد الطبي، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن جهاز الحرس البلدي، ومندوب عن إدارة الإصحاح البيئي.

وفي قرار آخر رقم 3 لسنة 2022، شكل عبدالجليل لجنة بخصوص منظومة أمراض السكري، برئاسة الدكتور عوض محمد القويري، وعضوية كل من: مؤيد نجم الدين أحمد بن سليم، مراد عمير زوبي، عبدالله طه الشيخي، السنوسي المغربي، إبراهيم أبو العويلة.

كما شكل عبد الجليل لجان أخرى على النحو التالي:

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية بتخصص المخ والأعصاب.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية بتخصص الأورام وأمراض الدم.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية أدوية ومستلزمات ومعدات عامة.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية الخاصة بأمراض النساء والولادة.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية الخاصة بأمراض الكلى.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية الخاصة بالجراحة العامة.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية الخاصة بالعظام.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية بتخصص العيون.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية بالمختبرات والمعامل.

– لجنة فنية لحصر الاحتياجات الطبية بتخصص القلب.