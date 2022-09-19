وصول شحنة بنزين وديزل إلى سبها قادمة من شركة البريقة

أخبار ليبيا 24

تسلّم مستودع سبها النفطي، اليوم الأحد، شُحنة من الوقود بشقيه البنزين والديزل، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

الشركة نشرت بياناتٍ حديثة أظهرت إرسالها 910 آلاف لتر من البنزين و 140 ألف لار من الديزل، سيتمُ توزيعها على مستوى المنطقة الشرقية مثل سبها وغات وأوباري والشاطي ومرزق والبوانيس، وذلك عبر 6 شركات توزيع تابعة للشركة من ضمنها شركة الثقة وشركة الشرارة وشركة الطرق السريعة، وشركة ليبيا نفط وشركة الراحلة للخدمات النفطية.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الشركة أنها أرسلت 900 أسطوانة غاز طهي إلى مستودع سبها النفطي، سيتمُ تو يعها عبر 3 موزعين بواقع 300 أسطوانة لكل موزع.