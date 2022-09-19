‏ الحويج يناقش آلية وضع معايير للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، أحمد الديب، و رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، و مدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني، كافة المشاكل التي تواجه تصنيف شركات التأمين في ليبيا. وفقا لما تم نشره على صفحة الوزارة بفيسبوك..

وناقش الحضُور بمشاركة مستشار الوزير، شذر الصيد، ومكتب الوزير فوزي وادي، آليات وضع معايير وأسس منهجية تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف هذه الشركات.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، خلُص الاجتماع الموسّع الدي عقد بديوان الوزارة، حول التأكيد على ضرورةاستمرارية التعاون المشترك بين الطرفين و إجراء ورش عمل وجلسات للرفع من مستوى الخدمات.