العرفي ينفي ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة المستشار صالح

الوطن / رصد

نفى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقال إنها أنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأضاف العرفي في تصريح صحفي أن هذه الأنباء أطلقها النائب زياد دغيم للتشويش والشوشرة واستهداف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مضيفا أن المستشار عقيلة صالح أكد على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية في ليبيا وهي من ستشرف على الانتخابات.

وأوضح النائب عن المرج أن المترشح للانتخابات الرئاسية لا يتنازل عن جنسيته الأخرى -حال وجودها- في أول دورة رئاسية، لافتا إلى أن الفصل في هذا الشرط سيترك للبرلمان القادم، مؤكدا أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيتم وضع شرط التنازل عن الجنسية الثانية.