العرفي: زياد دغيم أطلق شائعة تشكيل “مجلس رئاسي جديد” للتشويش والشوشرة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن المترشح للانتخابات الرئاسية لا يتنازل عن جنسيته الأخرى -حال وجودها- في أول دورة رئاسية، لافتا إلى أن الفصل في هذا الشرط سيترك للبرلمان القادم.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية: “في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيتم وضع شرط التنازل عن الجنسية الثانية”، نافيا ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقال إنها أنباء عارية عن الصحة تماماً.

وتابع: “هذه الأنباء أطلقها النائب زياد دغيم للتشويش والشوشرة واستهداف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والمستشار عقيلة صالح أكد على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية في ليبيا وهي من ستشرف على الانتخابات”.