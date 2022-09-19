المقريف: نحرص على توفير البيئة التعليمية المُناسبة لطلابنا في رُبُوع البلاد

تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، موسى المقريف، مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الأبيار و قمينس و سلوق اِستعدادات المؤسسات التعليمية بمُراقباتهم لبدء العام الدراسي الذي سينطلق في السادس عشر من الشهر المُقبِل.

وأفادت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الرسمية، بموقع فيسبوك، أن المجتمعون اطلعوا على آخر مستجدات وإنجازات المرحلة الأولى من مشروع التعليم الاستدراكي، واستعداداتهم للبدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي، وذلك اعتبارًا من 21 سبتمبر للعام الحالي.

كما تفقد المجتمعون الخُطة الدراسية للعام المُقبِل وما تضمّنته من إضافة لمُقرّري اللغة الإيطالية والفرنسية كلغات إختيارية بمرحلة التعليم الثانوي

وناقش اللقاء أيضاً جُهود الوزارة في توزيع المقاعد المدرسية على المؤسسات التعليمية بالمنطقة الشرقية، اِستعداداً للعام الدراسي الجديد، وأكد المقريف أن ذلك يأتي في إطار حِرصه على توفر البيئة التعليمية المُناسبة لطلابنا في رُبُوع البلاد.