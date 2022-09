مدير عام مصلحة الضرائب يؤكد زيادة قيمة المناولة في الموانئ بنسبة 100%

ليبيا – أكد نائب مدير عام مصلحة الضرائب عمر الزروق زيادة قيمة المناولة في الموانئ بنسبة 100%.

الزروق وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “لا علاقة لمصلحة الضرائب بزيادة نسبة المناولة جملة وتفصيلًا، ورسوم المناولة هي شأن خاص بالموانئ لا مصلحة الضرائب”.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أحالت قضية تحصيل عوائد الضرائب بالمنطقة الشرقية في حسابات القيادة العامة إلى الجهات ذات الاختصاص.

