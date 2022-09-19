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الأمين: لا نريد المزيد من الشهداء بل نريد بناء لا دماء ولا دموع

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ترحم المرشح الرئاسي فضيل الأمين بمناسبة يوم الشهيد على أرواح الأجداد الشهداء الذين قاوموا الاحتلال وأرواح ضحايا الظلم والحروب الأهلية الطاحنة وضحايا متعطشي السلطة والمال والدماء.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” لا نريد المزيد من الشهداء، بل نريد المزيد من البناة والعلماء والفنانين والخبراء ورجال الأعمال والأباء والمخترعين، نريد بناء لا دماء ولا دموع”.

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صحيفة المرصد الليبية

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