ليبيا – ترحم المرشح الرئاسي فضيل الأمين بمناسبة يوم الشهيد على أرواح الأجداد الشهداء الذين قاوموا الاحتلال وأرواح ضحايا الظلم والحروب الأهلية الطاحنة وضحايا متعطشي السلطة والمال والدماء.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” لا نريد المزيد من الشهداء، بل نريد المزيد من البناة والعلماء والفنانين والخبراء ورجال الأعمال والأباء والمخترعين، نريد بناء لا دماء ولا دموع”.

Shares

The post الأمين: لا نريد المزيد من الشهداء بل نريد بناء لا دماء ولا دموع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية