الأوجلي: الكل يعتقد بوجود اتفاق قد يخرج البلاد من الأزمة

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي أيوب الأوجلي، إن الكل كانوا يعتقدون أن هناك اتفاقًا قد يخرج البلاد من الأزمة، قبل أن يؤكد المستشار صالح أن الانتخابات ستكون متزامنة رئاسية وبرلمانية، وأن شروط الترشح ستوضع من قبل البرلمان الحالي، ما يعني أن ليبيا ما زالت تسير في النفق المظلم، وأن استحقاقًا دستوريًا لن يجرى في الوقت القريب.

وأوضح الأوجلي أن تصريحات صحفية أن المستشار صالح كان يسعى لقياس ردود الفعل على هذا المقترح، إلا أنه حينما وجد غضبًا من الشارع والنخب السياسية، سارع بالتنصل من هذا الاتفاق.

وكشف الأوجلي أن الساسة وأصحاب القرار في ليبيا «يسيرون في اتجاه خاطئ»، مشيرًا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بحل الملفات العالقة، ثم بعد ذلك الوصول للانتخابات، لأن الحديث عن إجراء الاستحقاق الدستوري في هذا الوضع الهش على جميع الأصعدة غير مقبول.