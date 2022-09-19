الأوجلي: الساسة وأصحاب القرار في ليبيا «يسيرون في اتجاه خاطئ»

قال المحلل السياسي ” أيوب الأوجلي ” ، إن الكل كانوا يعتقدون أن هناك اتفاقًا قد يخرج البلاد من الأزمة، قبل أن يؤكد المستشار صالح أن الانتخابات ستكون متزامنة رئاسية وبرلمانية، وأن شروط الترشح ستوضع من قبل البرلمان الحالي، ما يعني أن ليبيا ما زالت تسير في النفق المظلم، وأن استحقاقًا دستوريًا لن يجرى في الوقت القريب..

وأوضح الأوجلي في حديث صحفي، أن تصريحات المستشار صالح كان يريد بها أن يقيس ردود الفعل على هذا المقترح، إلا أنه حينما وجد غضبًا من الشارع والنخب السياسية، سارع بالتنصل من هذا الاتفاق..

كما كشف الأوجلي أن الساسة وأصحاب القرار في ليبيا «يسيرون في اتجاه خاطئ»، مشيرًا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بحل الملفات العالقة، ثم بعد ذلك الوصول للانتخابات، لأن الحديث عن إجراء الاستحقاق الدستوري في هذا الوضع الهش على جميع الأصعدة غير مقبول. على حد قوله..

مشيرا ، إلى أن الحل في ليبيا يحتاج إلى نية صادقة وإرادة من قِبل الساسة، محذرًا من أن غياب تلك الإرادة يجعل الحل يأتي من الشارع عبر انتفاضة شعبية ستنهي كل الأجسام التي تحكمت في مصيره، متوقعًا مزيدًا من التعقيد وتدوير الأزمة خلال الفترة الحالية، بدلًا من إيجاد حلول للملفات العالقة..