فنوش: المجتمع الدولي ليس له رغبة في حل أزمة ليبيا.. والقوة الحقيقية هي السلاح والمال الموجود بيد المليشيات

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش إن سطوة المليشيات تجاوزت مجلسي النواب والدولة وعقيلة صالح اختزل مجلس النواب كذلك المشري اختزل مجلس الدولة.

فنوش أكد خلال لقاء أذيع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد أن القوة الحقيقية هي قوة السلاح والمال الموجودة في يد المليشيات، معتبراً أن الأزمة في ليبيا هي وجود جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، فهي ما سببت المشكلة الكبيرة في الدولة.

ورأى أن عقيلة صالح الآن يرتكب خطأ إستراتيجي في التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وتبني حكومة أخرى موازية، وهي حكومة فتحي باشاآغا وفقاً لوصفه.

ونوّه إلى أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية إلا بوجود سلطة تنفيذية يمثلها رئيس دولة منتخب من الشعب وتشريعية يمثلها البرلمان، مبيناً أنه من مصلحة الجميع الاتجاه لانتخابات برلمانية وترك الرئاسية جانبًا لأنه من منتهى العبث استمرار الأجسام فاقدة الشرعية في المشهد السياسي.

كما تابع: “وجود الدبيبة في حد ذاته مشكلة كبيرة حتى قبل الانتخابات، وما حصل في الانتخابات الرئاسية أن فتح الباب للجميع للترشح أدى لوجود العدد غير المعقول من المترشحين، ممكن تحد فيهم 6 شخصيات سياسية ومعقول أن ترشح للرئاسة، لكن الأسماء الأخرى ليس لها مؤهلات للترشح”.

وأوضح أن الإشكالية أن مجلس النواب ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية، وهذه كانت مناورة وأمر مشبوه من مجلس النواب وعقيلة صالح ويتفق معه المشري بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ الأزمة الليبية مركبة وأحد أقطابها مجلس النواب، هل ترى أنه منذ انتخابه توفرت له الظروف المناسبة؟

هناك فرق، منذ انتخابه كنت حاضرًا وبدأت العمل معه والظروف كانت ليست جيدة لكنها معقولة وتمكنا من ادارة قرارات ليست هينة، ولكن المشكلة بدأت عندما ورطنا مجلس النواب في موضوع الحوار بين غدامس حتى انتهى في الصخيرات وللأسف انتهى بأن مجلس النواب ورط نفسه وليبيا في الجوار وأطرافه الذين ينبغي أن يكونوا مرفوضين تمامًا .

س/ هل ترى أن مجلس النواب وضع حالة من التوازن بين الأطراف النزاع وأوجد لنفسه مكانًا مهمًا؟

لا ليس ممكنًا، مسرحية فجر ليبيا صدرت بعد نتائج الانتخابات. والأخوان لم يكونوا راضين بالنتيجة وكانوا يريدون أن يفعلوا أي شيء للعودة للمشهد.

لا يوجد من أرغمنا على ذلك، لكن ميل بعض النواب ومعهم عقيلة صالح للتنازل والبحث من خلال الحوار، وكانوا يرددون أننا يجب أن نتنازل من اجل مصلحة الوطن وأنا كنت ضد هذا، هل نتنازل عن حقنا الذي اكتسبناه بصناديق الاقتراع؟

أهم كارثة لحوار الصخيرات أعطوا الشرعية لمجلس الدولة ورفضت الاعتراف به، ممثلونا في الحوار قبلوا بذلك.

ملابسات الحوار وما حدث في 2015 انتهى وتجاوزناه. الصخيرات كان اتفاقًاا مجحفًا.

س/ تشخيص سلامة للأزمة الليبية أنها تدار بهذه الكيفية بين حوار مجلسين، هل هذا أدخلنا في حال تعقيد الأزمة؟

أتعجب من نسبة الموضوع لسلامة الذي لم يفعل شيئًا وكل مندوبي الأمم المتحدة لم يفعلوا شيئًا، أزمتنا أبعد من الأمم المتحدة وما يقوله المندوبون، أزمتنا نحن الليبين نتحمل مسؤوليتها، لأننا فرطنا في سيادة البلد والشرعية لما انجررنا لعواقب فجر ليبيا وأنصار الإسلام السياسي.

سطوة المليشيات تجاوزت مجلسي النواب والدولة، عقيلة اختزل مجلس النواب والمشري اختزل مجلس الدولة، فيه ملابسات نكتشف أنهم يجتمعون مع بعضهم، لكن مع ذلك لم يستطيعوا فعل شيء؛ لأن القوة الحقيقية هي قوة السلاح والمال موجودة في يد المليشيات، أزمتنا في ليبيا وجود جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، هي ما سببت المشكلة الكبيرة في الدولة.

س/ لماذا يتجنب المجتمع الدولي المليشيات وتفكيكها وعدم دعم لجنة 5 ويرى أن المشكلة بين مجلسي النواب والدولة؟

دليل على أن المجتمع الدولي ليس له رغبة في حل الأزمة في ليبيا. المجموعات المسلحة تملك السلاح والمال الذي يأخذونها من محافظ مصرف ليبيا المركزي. فجر ليبيا هم من أعاقوه وسببوا عدم تنفيذ البنود الترتيبات الأمنية.

شخصيًا بعثت رسالة للسراج والمجبري بالرغم أني لست معترفًا بحكومة السراج، قلت لهم أنا أنصح إن قبلتم ألا تأتوا لطرابلس إلا بعد تنفيذ البند الأول من الترتيبات الأمنية، وهي إنهاء المليشيات ولم يلتفتوا لتلك الرسالة وقبلوا دخول طرابلس بفرقاطة تحت إرادة المليشيات، وهكذا وجدنا أن حكومة السراج 6 سنوات تحت أمرة المليشيات ولم يستطع فعل شيء إلا بموافقتها.

س/ لكن هناك حوار وتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وهناك من يقول إن هناك أيدلوجية تعرقل الوصول لحل ما بين الطرفين؟

تابعنا المحاولات والحوارات القضية ان مسألة دور الميليشيات هو الأساسي؛ لأن الأزمة هي سيطرتها وما كان يحدث من لقاءات بين المشري وعقيلة لكنهم ليس من أهدافهم البحث عن حل إطلاقًا يكذبون علينا وعلى الناس.

قاعدة دستورية مجرد بالون شغل الناس أننا لا نستطيع أن ندير انتخابات؛ لأنه لا يوجد قاعدة دستورية، وهي موجودة وكافية لإجراء الانتخابات وعندنا لجنة فبراير، اشتغلنا جيدًا ووصلنا لمقترح في لجنة فبراير وحلينا فيه المشكلة في الإعلان الدستوري، وهي المادة 30 التي كرست الخلط بين السلطات، كل شيء ماشي حتى وصلنا لانتخاب الرئيس، الذي كنا نريده انتخاب مباشر لكن الطرف الأخر “الأخوان المسلمون” لا يريد ووصلنا لطريق مسدود. هم كانوا خائفين من أن يأتي رئيس دولة لا يكون على مزاجهم هم ولا يريدونه، لذلك رهانهم ليس انتخابًا مباشرًا بل غير مباشر عن طريق مجلس النواب، وكانوا يراهنون أن تكون لهم قوة صوتية تتحكم في انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.

س/ ما شكل التحالف بين الدبيبة والأقطاب المسيطرة في طرابلس وهي الإسلام السياسي؟

المشكلة ليس في التحالف بل بالدبيبة نفسه، هو لا شيء إطلاقًا بل إفراز من إفرازات لجنة الـ 75 في جنيف وللعمليات السوداء الرشوة التي تمت لإنجاح قائمة الدبيبة والمنفي، الدبيبة ليس له هدف إلا البقاء في السلطة وكلامه أنه يريد انتخابات هو كلام فارغ وليس حقيقيًا.

الآن عقيلة صالح يرتكب خطأ إستراتيجيًا في التعامل مع حكومة الدبيبة وتبني حكومة أخرى موازية، وهي حكومة باشاآغا. الليبيون يعانون من وجود حكومتين وكأننا لم نتحرك للأمام.

س/ الأيدلوجيات ودورها في رسم الأزمة، مسألة أن من يتحكم في تدوير الأزمة، من هو ومن يجبرنا لتعميقها؟

كان عندنا ملاحظات على قانون مجلس النواب للانتخابات عندما ربطوا بين الانتخابات البرلمانية ونتائج الانتخابات الرئاسية، شخصيًا كان عندي قناعة أن المادة بالذات الهدف منها إلغاء الانتخابات البرلمانية؛ لأنهم يعرفون أن الرئاسية لن تحدث، تقارير السائح عن القوة القاهرة وغيرها مبالغ فيها وليس من شأنها أن تحول دون إجراء الانتخابات.

نتساءل ما مبرر ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية؟ عدم الربط بينهما خضوع وانجرار وراء تيار الإسلام السياسي؛ لأنه لا يريد انتخابات الرئيس وهذا ليس صحيحًا، نحن تيار وطني نصر على الانتخابات الرئاسية.

لا يمكن حل الأزمة الليبية إلا بوجود سلطة تنفيذية يمثلها رئيس دولة منتخب من الشعب وتشريعية يمثلها البرلمان ولا أرى الربط بين الاثنين. من مصلحتنا أن نتجه لانتخابات برلمانية ونترك الرئاسية جانبًا ولا نتركها لأني مقتنع أنه من منتهى العبث استمرار الأجسام فاقدة الشرعية في المشهد السياسي.

س/ كل الأطراف السياسية شاركت الانتخابات من أعاقها فعليًا؟

وجود الدبيبة في حد ذاته مشكلة كبيرة حتى قبل الانتخابات، وما حصل في الانتخابات الرئاسية أن فتح الباب للجميع للترشح أدى لوجود العدد غير المعقول من المترشحين، ممكن تحد فيهم 6 شخصيات سياسية ومعقول أن ترشح للرئاسة، لكن الأسماء الأخرى ليس لها مؤهلات للترشح.

الإشكالية أن مجلس النواب ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسة، وهذه كانت مناورة وحاجة مشبوهة من مجلس النواب وعقيلة صالح ويتفق معه المشري.

س/ في ظل وجود الدبيبة والمليشيات ومن يدعمه هل نضمن نزاهة الانتخابات إن حصلت؟

لو سلمنا بهذا لا يمكن في ظل وجود شخص كالدبيبة نحلم بوجود انتخابات؛ لأننا نفترض أنه في وجوده وجود المليشيات لا يمكن تنظيم انتخابات نزيهة، تابعت ما قامت به مفوضية الانتخابات وكانت تقوم بعمل ممتاز جدًا ومهني، الإشكالية في التعامل مع المرشحين للرئاسة والكم الهائل، شخصيًا مقتنع أن الحل التوجه لانتخابات برلمانية.

س/ ألا ترى أنها مغامرة بالسلطة التشريعية؟

أمام هذا الواقع لا نملك إلا أن نقول لا يوجد انتخابات إلا بعد انتهاء المليشيات، أنا أؤيد ذلك، ولا حل للأزمة الليبية إلا بذلك؛ لأنه بوجود المليشيات نعرف أن شبه استحالة أن تكون هناك انتخابات مرضي عنها من قبل المليشيات والإسلام السياسي في طرابلس وجزء من مصراته وباقي أنحاء الوطن لا يوجد مليشيات، وبالإمكان إجراء انتخابات تحت دعم وحماية الجيش.

لا يمكن عودة سيناريو فجر ليبيا من جديد، وما هو ممكن ألا يفرضوا الانتخابات في طرابلس أو لا يقبلوا بالنتائج التي تتم في طرابلس والمناطق التي بها المليشيات.

Shares

The post فنوش: المجتمع الدولي ليس له رغبة في حل أزمة ليبيا.. والقوة الحقيقية هي السلاح والمال الموجود بيد المليشيات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية