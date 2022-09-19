محفوظ: تحركات المستشار صالح تهدف لعقد صفقة سياسية لحل الأزمة

الوطن / رصد

اعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ التحركات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنها تهدف لعقد صفقة سياسية قد تؤدي لحل الازمة السياسية وتنهي حالة الانسداد الحاصلة في المشهد المحلي.

وقال محفوظ في تصريح صحفي رصدته الوطن أن زيارات المستشار صالح لدول تركيا وقطر واخيرا الاعلان عن زيارته الى روسيا هي تحركات ستسهم في حل الازمة الليبية باعتبار ان كل هذه الدول متداخلة في الازمة الليبية بشكل كبير.

وأضاف محفوظ أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولين في الفترة الأخيرة هي نتيجة للتفاعلات الدولية التي تشهدها المنطقة.