الدريجة: تسعيرة الكهرباء لا بد من أن تتماشى ومستوى الدخل

ليبيا – علق الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة على مسألة تعديل رسوم الكهرباء.

الدريجة وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “الكهرباء مجانية في ليبيا وهذا ينطبق على القطاعين الخاص والعام، فنسبة السداد في القطاع الخاص جدًا صغيرة والقطاع العام يعمل بطريقة التسوية (حكومة في بعضها)”.

ورأى أن تعديل سعر الكهرباء وتحصيل قيمة الاستهلاك أمر ضروري، ولكن هناك بعض الخطوات الضرورية لنجاحه، أولها: “إذا المواطن مضطر لشراء مولد وصيانته وتحمل تكلفة تشغيله ليس من المعقول زيادة التكاليف برفع سعر الكهرباء من الشبكة التي تغيب لساعات كل يوم، وإصلاح وصيانة شبكة الكهرباء ومحطاتها واستكمال مشاريعها يأتي قبل تعديل التسعيرة”.

وأكد ضرورة إعطاء مهلة بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة لقراءة عدادات الكهرباء.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو أن المواطن الذي لم يسدد منذ أشهر أو حتى سنوات سيدفع ثمن الكهرباء التي استعملها في زمن التسعيرة القديمة بالتسعيرة الجديدة وهذا ظلم.

الدريجة نوه إلى أن تسعيرة الكهرباء لا بد من أن تتماشى ومستوى الدخل ويمكن تعديلها لاحقًا عندما تتحسن الظروف الاقتصادية.

