«أجوكو»: إصلاح تسرب في خط النفط بين ميناء الحريقة وحقل السرير

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، إصلاح فرق الصيانة في ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق التسرب بخط النفط الرئيسي بمحطة البوستر بين الميناء وحقل السرير النفطي.

وأنهت الفرق من أقسام الأنابيب والنقل والأمن الصناعي والسلامة والعمليات الإصلاح بإشراف مراقب الموقع، كما تابعت الإدارة العامة للعمليات والصيانة عودة الإنتاج إلى المعدلات السابقة قبل التسريب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تصدير مليون برميل نفط عبر ميناء الحريقة

وأمس الأحد، استقبل ميناء الحريقة، الناقلة «نوردك لايت» لشحن مليون برميل نفط من خليط خامي مسلة والسرير لصالح دولة سنغافورة، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

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– تقرير «أوبك» الشهري: ليبيا الثانية بقائمة كبار منتجي النفط أفريقيا

وتمكنت ليبيا من تحقيق استقرار في إنتاجها النفطي خلال شهر أغسطس الماضي لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث مستوى الإنتاج متفوقة على نيجيريا، وفق ما أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».